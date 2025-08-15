ГлавнаяНовости
15 августа 2025, 8:45

В России хотят запретить фильмы "Брат" и "Брат-2"

В Госдуме считают, что мрачные картины режиссёра могут подорвать духовно-нравственные ценности граждан. Под каток депутатов могут попасть и фильмы других авторов 30-летней давности.
