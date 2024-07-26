В РФ снизят скорость загрузки YouTube

26 июля 2024, 11:45

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах в РФ может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%.



По его словам, мера пока не затронет мобильную связь. "Деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против пользователей, а против "администрации иностранного ресурса", отметил депутат.