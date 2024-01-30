Крупнейшие в РФ месторождения серебра перешли под контроль Омана

30 января 2024, 12:15

Группа ИСТ российского миллиардера Александра Несиса продала консорциуму оманских инвесторов 23,9% Polymetal International — второго в рф производителя золота и крупнейшего производителя серебра.

Компания разрабатывает месторождения в Сибири и на Дальнем Востоке.По данным Reuters, приобрел крупнейший пакет акций компании, владеющей предприятиями в Магаданской и Свердловской областях рф, а также в Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке, инвестфонд Mercury Investments International, принадлежащий правительству Омана. Сумма сделки не раскрывается, однако, исходя из биржевых котировок, пакет может оцениваться примерно в $600 млн.