17 декабря 2025, 9:45

В РФ заблокируют YouTube в течение года

Роскомнадзор будет постепенно ограничивать возможность использовать YouTube в РФ, и в течение 6-12 месяцев он перестанет работать, заявил зампредседателя комитета госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи андрей свинцов.



"Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Все, кто пользуется этой площадкой для продвижения собственного контента, должны максимально быстро переходить на аналоги — это Rutube, "VK Видео" и другие", — сказал свинцов.



Утром 16 декабря росСМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге ряд провайдеров уже закрыл доступ к YouTubе.

