Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показывать "деструктивную рекламу"

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показывать на YouTube «деструктивную рекламу»
Как следует из сообщения российского регулятора, речь идет о неких роликах «с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь».
В Роскомнадзоре заявили, что такие «действия администрации YouTube носят террористический характер».
Похоже, скоро и YouTube станет недоступен в РФ.
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