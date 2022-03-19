19 марта 2022, 10:15

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показывать "деструктивную рекламу"

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показывать на YouTube «деструктивную рекламу»



Как следует из сообщения российского регулятора, речь идет о неких роликах «с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь».



В Роскомнадзоре заявили, что такие «действия администрации YouTube носят террористический характер».



Похоже, скоро и YouTube станет недоступен в РФ.

