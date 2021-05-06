ТВ-приложение YouTube позволит отправлять на смартфон ссылки из рекламы

6 мая 2021, 10:15

Популярный видеосервис YouTube продолжает рассматривать разные варианты подхода к рекламе на платформе.

Один из вариантов заключается в добавлении нового элемента в ТВ-приложение YouTube, благодаря которому пользователи смогут отправлять ссылки на товары из демонстрируемой по телевизору рекламы на свой смартфон. Предполагается, что данный инструмент упростит покупку товаров на платформе.

Речь идёт о появлении дополнительной кнопки, которую пользователи будут видеть во время воспроизведения рекламы в приложении YouTube для телевизора. Рядом с кнопкой «Пропустить рекламу» будет отображаться элемент «Отправить на телефон», нажатие на который позволит отправить ссылку на товар из рекламы на свой смартфон (скорее всего, с тем же аккаунтом Google).



Благодаря этому заинтересованный в покупке того или иного товара пользователь сможет легко перейти к изучению его описания и последующей покупке. Новый формат также позволит рекламодателям отслеживать количество пользователей, взаимодействующих с их продуктами и совершающих покупки непосредственно через рекламный сервис Google Ads.



YouTube заявляет, что новая функция является частью более широкой деятельности, направленной на то, чтобы сделать интерактивную телевизионную рекламу «ещё более полезной для зрителей и более привлекательной для брендов». Что касается упомянутой ранее функции отправки рекламных ссылок с телевизора на смартфон, то на данный момент она находится на этапе тестирования и будет распространена более широко позднее в этом году.

(С) 3dnews