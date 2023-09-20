Пиратская "Барби" заработала за выходные в России 120 млн рублей

20 сентября 2023, 11:15

С таким показателем фильм американского режиссера Греты Гервиг обогнал все кинокартины, находящиеся в официальном прокате.

Но, как отмечается в «Бюллетене кинопрокатчика», подсчитать все реальные сеансы сложно. Поэтому в действительности общая сумма кассовых сборов может быть значительно выше.При этом, еще в конце августа минкульт России отказался выпустить в прокат фильм «Барби», поскольку картина «не отвечает поставленным путиным целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».