Пиратская "Барби" заработала за выходные в России 120 млн рублей

С таким показателем фильм американского режиссера Греты Гервиг обогнал все кинокартины, находящиеся в официальном прокате.
Но, как отмечается в «Бюллетене кинопрокатчика», подсчитать все реальные сеансы сложно. Поэтому в действительности общая сумма кассовых сборов может быть значительно выше.
При этом, еще в конце августа минкульт России отказался выпустить в прокат фильм «Барби», поскольку картина «не отвечает поставленным путиным целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».