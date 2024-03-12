Фильм "Оппенгеймер" назван лучшим на премии "Оскар"

12 марта 2024, 10:45

Лента режиссера Кристофера Нолана завоевала главную награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм». Церемония награждения состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

За престижную премию в этой номинации боролись еще девять картин, среди которых «Барби», «Бедные-несчастные», «Прошлые жизни», «Анатомия падения», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Американское чтиво», «Маэстро» и «Зона интересов».



Помимо награды за лучший фильм, «Оппенгеймер» завоевал еще шесть статуэток:

Кристофер Нолан был признан лучшим режиссером;

Киллиан Мерфи — лучшим актером;

Роберт Дауни младший получил свой первый «Оскар» как лучший актер второго плана.

«Оппенгеймер» также получил статуэтки за лучшый оригинальный саундтрек - Людвиг Йоранссон, лучший монтаж - Дженнифер Лейм, лучшую операторскую работу - Хойте ван Хойтема.



Всего лента претендовала на 13 наград Киноакадемии США.