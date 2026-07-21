"Одиссея" Кристофера Нолана в первый уик-энд принесла $264,1 млн мировых сборов

21 июля 2026, 10:45

Фильм, основанный на древнегреческой поэме Гомера, рассказывает об Одиссее (его роль исполнил Мэтт Деймон) и его полном опасностей пути домой после Троянской войны, напоминает Reuters.

Это первая режиссерская работа Нолана после выхода в 2023 году ленты "Оппенгеймер", которая завоевала "Оскар" в нескольких категориях, включая лучшую режиссуру и лучший фильм."Одиссея" возглавила мировой прокат по итогам уик-энда. Она также получила 97% одобрения аудитории на агрегаторе Rotten Tomatoes.Производство "Одиссеи" обошлось в $250 млн.