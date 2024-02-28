Космический аппарат "Одиссей" начал присылать первые изображения с Луны

28 февраля 2024, 11:45

Компания Intuitive Machines, которая построила космический аппарат, сообщает, что "Одиссей" приземлился у южного полюса, который располагает постоянными теневыми областями богатыми ресурсами.

Предполагается, что там есть лед, который может быть использован для будущего жизнеобеспечения на Луне."Одиссей" приземлился на спутник Земли 22 февраля. Этот полет стал первым контролируемым спуском на поверхность Луны американского космического корабля после последней пилотируемой миссии "Аполлон" на Луну в 1972 году и первым полетом частной компании.