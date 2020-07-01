Bolt в Париже запускает прокат электровелосипедов

1 июля 2020, 9:45

Компания Bolt запускает сервис проката электровелосипедов в Париже. В этом же году планируется запуск этой услуги в других европейских городах.

При этом Bolt ― единственная платформа, которая предлагает вызов авто, прокат электровелосипедов и электросамокатов в одном приложении.

Прокат электровелосипедов ― это еще один шаг на пути к выполнению долгосрочной экологической стратегии Bolt под названием «Green Plan». Благодаря использованию электрических транспортных средств уменьшается экологический след компании. К 2025 году в рамках стратегии «Green Plan» Bolt планирует компенсировать как минимум 5 млн тонн транспортных выбросов CO2 в Европе. Компания также планирует сократить выбросы углекислого газа за счет предложения пользователям экологических видов транспорта.



Директор по вопросам микромобильности Bolt Дмитрий Пивоваров отмечает следующее: «Мы стремимся создать наилучший способ передвижения по городу. Наша цель — доступные, удобные и экологически безопасные поездки. Наличие нескольких видов транспорта в приложении Bolt даст возможность пассажирам выбирать для поездок на короткие дистанции электровелосипед или самокат вместо авто. Это окажет положительное влияние на состояние окружающей среды.



Европейские города постепенно выходят из карантина, связанного с COVID-19. Поэтому возник спрос на легкие и экологичные индивидуальные виды транспорта. И наш новый сервис проката электровелосипедов поможет его удовлетворить. Мы считаем, что подобные транспортные средства должны быть доступными и недорогими, особенно сейчас. Продуманная финансовая стратегия и множество сервисов компании Bolt позволяют установить невысокие цены на услуги микромобильности на всех наших рынках. Это касается и сервиса проката электровелосипедов в Париже».

В начале этого года компания Bolt представила изготовленный по специальному заказу электрический самокат. Он на 90% состоит из перерабатываемых материалов. Благодаря модульной конструкции новая модель электросамоката обладает отличной ремонтопригодностью. Расчетный срок службы такого средства передвижения составляет 36 месяцев. Модель самоката Bolt ― самая легкая из тех, которые используются в прокате, и оставляет наименьший углеродный след.Сейчас Bolt предлагает прокат электросамокатов в 21 городе Норвегии, Швеции, Польши, Португалии, Испании, Словакии, Эстонии, Латвии и Литвы.