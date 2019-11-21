21 ноября 2019, 11:45

Ведущая европейская транспортная платформа Bolt первой в Украине запускает новую услугу — прокат электросамокатов.

До весны 2020 года сервис будет работать в тестовом режиме в инновационном парке UNIT.City.

Электросамокаты — экологично альтернативный вид транспорта, который позволяет избежать пробок при перемещении. Каждая четвертая поездка Bolt в мире насчитывает менее 3 км, поэтому нет необходимости вызывать для этого автомобиль — на самокате такое расстояние можно преодолеть быстро и не загрязняя окружающую среду.

Воспользоваться новой услугой очень легко. Необходимо найти самокат, разблокировать его с помощью QR-кода в приложении, доехать до места назначения и оставить транспортное средство в любом удобном и безопасном месте. Услугой могут пользоваться только лица, достигшие 18 лет (при регистрации аккаунта пользователь указывает дату рождения).

В парке электросамокатов Bolt — самокаты Segway NineBot ES4 с максимальной скоростью 25 км/ч и запасом хода до 45 км.

«Мы первыми в Украине запускаем услугу, которая пользуется популярностью во многих городах мира! Я очень рад, что мы меняем рынок, меняем облик города, делая его еще более современным. Электросамокаты действительно решают множество проблем. Часто бывает так, что передвигаться по центру города на автомобиле достаточно сложно, но проехать несколько километров на электросамокате вы сможете легко, быстро и с удовольствием», ― комментирует региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

В стоимость аренды электрического самоката входит цена за разблокировку и цена за минуту использования. Для тех случаев, когда ездить планируется много и поминутная оплата невыгодна для клиента, Bolt установил цену за аренду самоката на весь день. Независимо от того, сколько времени вы ездите по городу, с вашей карты не будет списано больше установленной цены.

Стоимость пользования самокатами в Киеве будет опубликована после полноценного официального запуска проекта.

Места, где можно будет взять самокат напрокат, будут располагаться в центре города, как правило вблизи транспортных узлов и самых посещаемых точек. Посмотреть, где находится ближайшая локация самокатов, можно в том же приложении, что и для заказа автомобиля. Вечером сотрудники Bolt будут собирать самокаты по городу и ставить их на зарядку, чтобы уже утром их можно было найти на привычных локациях.

Для безопасной езды на самокате рекомендуется надевать шлем и использовать велосипедные дорожки.

«Мы гордимся тем, что первый в Украине пункт проката электросамокатов появился именно в UNIT.City. Это полностью соответствует нашей идее построить eco-friendly город в городе», — отметил Доминик Пиоте, CEO UNIT.City.