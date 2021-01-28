Bolt запускает франшизу и планирует расширение в Азиатско-Тихоокеанском регионе

28 января 2021, 11:15

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt запускает свою франшизу, чтобы ещё больше пользователей по всему миру смогли воспользоваться удобным, доступным и надежным сервисом.

Цель франчайзинговой программы - ускорить развитие компании с помощью экспансии за пределы основных рынков Bolt в Европе и Африке, в такие страны, как Индия и Бразилия.

"В 2020 году количество пользователей Bolt почти увеличилось практически в 2 раза. Сейчас платформа насчитывает 50 миллионов пользователей в 200 городах 40 стран мира. Франшиза Bolt ускорит рост компании и позволит предпринимателям по всему миру использовать технологии Bolt в области райдхейлинга, микромобильности и доставки еды.

Мы рады, что удобный и доступный сервис Bolt появится в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском и других регионах", - отметил Никита Уткинс, менеджер по расширению франшизы Bolt.

Компания Bolt даст возможность проверенным получателям франшизы запускать сервис на местных рынках. Предприниматели, присоединяющиеся к Bolt, будут вести операционную деятельность компании, поддержку пользователей, регистрацию водителей и курьеров. Компании могут запустить в партнерстве с Bolt один или несколько сервисов, среди которых: услуги райдхейлинга, проката электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка еды.

"У нас есть многолетний опыт успешного сотрудничества с партнерами из Саудовской Аравии, России и Мексики. Это позволило компании Bolt занять лидирующие позиции на рынках этих стран. Опыт успешного масштабного партнерства послужил основой создания франшизы Bolt. Мы открыты к сотрудничеству с предпринимателями, которые стремятся сделать поездки более доступными, удобными и надежными", - сказал Никита Уткинс, менеджер по расширению франшизы Bolt.