О врачах с (не)любовью: платформа Bolt запускает новую кампанию

14 июля 2021, 10:15

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt совместно с платежной системой Visa и ПриватБанком запускает кампанию «Мы не любим врачей».

Цель кампании ― привлечь внимание общественности к ответственной миссии врачей в период пандемии. И поблагодарить их за всё добро, что они делают для нас, несмотря на нашу искреннюю нелюбовь к лечению. В свою очередь, компания Bolt выражает благодарность не только лирикой, но и делом ― предоставляя медикам промокоды на поездки.

Пандемия коронавируса еще не закончилась, но локдаун уже позади. И если во время карантинных ограничений очень много говорилось о потребностях врачей, то после окончания локдауна о них почти позабыли. Кампания напомнит, что врачи важны не только в период локдаунов и эпидемий. Но и в спокойное время, когда самое волнительное событие ― это очередь к терапевту за справкой для бассейна.

Зачастую больницы и поликлиники у нас ассоциируются с неприятными процедурами, но мы не можем обойтись без медицинской помощи. Даже наше появление на свет требует участия врача. Поэтому компания Bolt продолжает помогать медицинским специалистам, предоставляя им промокоды на бесплатные поездки.

«Мы не любим врачей и хотим посещать их как можно реже. Но именно они спасают наши жизни, независимо от того, хочется ли нам с ними встречаться или нет. Кампанией «Мы не любим врачей» мы хотим выразить нашу благодарность к людям, которые стоят на страже нашего здоровья. И напомнить о том, что они тоже могут нуждаться в помощи», ― комментирует Сергей Костя, маркетинг-директор компании Bolt в странах СНГ и Восточной Европы.

«Не словом, а делом» ― именно этот слоган лег в основу всех действий бренда Bolt, начиная с марта 2020 года. В нашем видео мы в некотором смысле подводим черту под ключевым социальным проектом boltformedicals.com.ua, который компания Bolt запустила уже через 2 дня после начала первого локдауна и курирует до сих пор. Нам кажется, что у нас получилось очень трогательное и искреннее видеообращение, в основе которого лежит правда жизни. И те фразы, которые мы множество раз могли говорить сами или слышать от друзей, но которые лишь укрепляют нашу любовь к профессии врача», ― комментирует Влад Полонский, СЕО креативного маркетингового агентства Rockets. Growth R&D.

Инициатива компании Bolt по транспортировке медиков была впервые запущена в марте 2020 года. Водители компании перевозили инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов, вирусологов и других медицинских специалистов, которые помогали в борьбе с эпидемией COVID-19. Во время локдауна в апреле 2021 года платформа Bolt продолжила предоставлять помощь врачам. Промокоды на бесплатные поездки были переданы медперсоналу различных клиник Киева, Львова, Запорожья. Компания Bolt также сотрудничала с донорскими организациями «Агенты крови» и «Zdai Blood». Партнером по инициативе стала платежная система Visa.