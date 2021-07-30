Как Bolt борется с "героями парковки"

30 июля 2021, 11:45

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt запускает информационную кампанию «Не заважай».

Ее цель ― привлечь внимание общественности к проблеме неправильной парковки. Социальная акция пройдет под хэштегом #незаважай.

Проблема парковки стоит остро во многих городах мира. И в крупных городах Украины часто бывает сложно найти удачную для парковки локацию. Но иногда автомобиль оказывается в непредназначенном месте лишь по причине безответственности водителя. Некоторые из них оставляют авто в неположенных местах только потому, что если припарковаться правильно, то до нужной локации им придется пройти некоторое расстояние пешком. Именно к таким случаям привлекает внимание кампания платформы Bolt под названием «Не заважай».

В рамках этой инициативы был реализован тематический фотопроект. Команда Bolt изготовила бумажные макеты автомобилей в натуральную величину и разместила их в самых неожиданных (просто красивых или наиболее посещаемых) местах в нескольких городах Украины ― Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Фото достопримечательностей с автомобилями уже опубликованы в социальных сетях в качестве наглядных примеров неправильной парковки. Акция демонстрирует, как безответственная парковка автомобиля может испортить впечатление даже от самого прекрасного места или памятника. Компания Bolt также проведет дополнительную коммуникацию в приложении для водителей о правилах этичной парковки.

«Наши социальные инициативы призваны привлечь внимание к тем или иным проблемам, связанным с передвижением на автомобилях. Мы уже говорили о необходимости пристегиваться в авто не только для водителей, но и для пассажиров. А сегодня решили затронуть тему парковки. По сути, умение красиво и правильно парковаться ― это тоже своего рода искусство. И крайне важно не создавать при этом препятствий для остальных автомобилей и пешеходов», ― комментирует директор по маркетингу компании Bolt в странах СНГ и Восточной Европы Сергей Костя.

В сентябре 2020 года компания Bolt и креативное агентство BBDO запустили совместную кампанию с целью призвать пассажиров авто более сознательно относиться к своей безопасности ― пристегиваться сразу же после того, как они сели в машину. Проект получил большой отклик у пользователей. На международном конкурсе Epica Awards выиграл две бронзы в категориях Public Interest ― Health & Safety и Consumer Direct, а также серебро в категории Transport & Tourism.