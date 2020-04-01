Visa и Bolt объединились для помощи медикам

1 апреля 2020, 12:15

Платформа для вызова автомобилей Bolt и компания Visa запускают совместную акцию.

Она призвана поддержать инициативу по транспортировке медицинских работников. С каждой поездки, оплаченной картой Visa, компания направит 50 гривен для бесплатной транспортировки медиков.

Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный директор Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы:

«Медицинские работники сейчас стоят на страже здоровья страны как никогда раньше. Мы благодарим своего партнёра Bolt за прекрасную инициативу и рады ее поддержать».



«В рамках этого проекта десятки тысяч медицинских специалистов уже получили промокоды. Это требует ресурсов и человеческих усилий. Поэтому мы благодарны каждому, кто присоединился к активности», ― комментирует Тарас Потичный, региональный менеджер Bolt в Украине.



После объявления карантина компания Bolt анонсировала социальную инициативу по бесплатной перевозке медиков. Сейчас компания уже транспортирует инфекционистов, пульмонологов, вирусологов, анестезиологов, бактериологов и других специалистов клиник Киева и Львова. Кроме того, компания Bolt предоставляет бесплатные поездки всем медицинским сотрудникам НДСБ «Охматдет», а также медикам больницы скорой медицинской помощи и областной инфекционной больницы во Львове.