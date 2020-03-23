Bolt начинает дезинфекцию авто и обеспечит водителей средствами защиты от вируса

23 марта 2020, 13:15

В связи с массовым распространением коронавируса в Украине компания Bolt принимает меры по дезинфекции автомобилей внутри и снаружи.

Сначала методы дезинфекции протестируют в Киеве, а вскоре планируют применять также во Львове, Одессе и Харькове. Водителей дополнительно проинформируют, куда и когда можно приехать для осуществления дезинфекции.

Для того, чтобы обеспечить безопасность пользователей и водителей, Bolt закупает спиртосодержащие санитайзеры и другие средства персональной защиты от вирусов.

“В связи с тем, что Bolt продолжает свою работу в условиях мировой пандемии, нам необходимо серьезно подходить к вопросу защиты от распространения вируса. Мы постоянно работаем над внедрением новых мер безопасности, чтобы наш сервис был решением существующих проблем,” - прокомментировал региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.