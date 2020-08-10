Днепр - новый город на карте Bolt

10 августа 2020, 17:15

Ведущая европейская платформа для вызова автомобилей продолжает расширять свою географию по Украине.

В самом разгаре лета Bolt запускает свой сервис в Днепре. Услуги Bolt доступны жителям и гостям города с 6 августа.



Стоимость поездки будет составлять от 23 грн. В честь запуска сервиса в течение первой недели клиентов ждут скидки до 50%. Компания также предоставляет промокоды в рамках акции "Приведи друга ― получи бесплатную поездку".



"Среди важных преимуществ Bolt ― забота и обеспечение наиболее выгодных условий для водителей и пассажиров. Уже более двух миллионов пользователей имели возможность оценить подход Bolt к работе, а теперь наступила очередь Днепра",― говорит региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.



Начиная с 2018 года, компания Bolt работает в Украине ― в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. Bolt постоянно расширяет перечень своих услуг и своевременно реагирует на вызовы современного мира. Так, во время эпидемии коронавируса появилась категория Isolated. Авто этой категории снабжены прозрачной перегородкой между водителем и пассажирами. Такая перегородка служит дополнительной защитой от вирусов.



Ранее Bolt анонсировал в Киеве сервис доставки еды и прокат электросамокатов. Многие услуги после тестирования в Киеве Bolt запускает в других городах Украины. Например, летом категория Kids для безопасных поездок с детьми стала доступна во Львове, а в Одессе запустили категорию Business ― авто повышенного комфорта.