Компания Bolt займется страхованием водителей от коронавируса

25 мая 2020, 10:15

Компания Bolt принимает все необходимые меры, чтобы в условиях пандемии коронавируса сделать поездки максимально безопасными.

Транспортная платформа будет дополнительно страховать водителей на случай заболевания COVID-19.

Страховка от коронавируса будет оформлена на тех водителей, которые совершают большое количество поездок в период карантина. Такие водители будут застрахованы с возможностью продления страховки в случае, если эпидемия COVID-19 в стране продолжится. Страхование производит компания «ИНГО».

«С самого начала эпидемии мы прилагаем все усилия для того, чтобы минимизировать риск заболевания вирусными инфекциями: открыли станции для дезинфекции машин внутри и снаружи, а также ввели категорию авто с прозрачными перегородками. Ситуация в мире показывает, что борьба с коронавирусом еще не закончена и риск заражения, возможно, будет оставаться долго. Поэтому мы решили застраховать водителей на случай заболевания COVID-19», ― говорит региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Напомним, что с июля 2019 года каждая поездка от сервиса Bolt застрахована на сумму до 1 миллиона гривен.

Кроме того, в период карантина платформа Bolt передала медработникам 105 000 промокодов на бесплатные поездки на сумму 20 миллионов гривен. Инициатива по перевозке медиков действует в Киеве, Львове и Харькове.