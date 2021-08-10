Бывший топ-менеджер Bolt Тарас Потичный будет развивать Liki24

10 августа 2021, 10:45

В июле 2021 года Тарас Потичный присоединился к команде HealthCare-сервиса Liki24.com, войдя в борд компании и возглавив направление ее развития на внешних рынках.

Ключевыми задачами на должности Vice-President of Expansion станут масштабирование и запуск сервиса на новых рынках, а также создание эффективной международной команды, которая будет адаптировать и продвигать продукт.

«За 2020 год денежный оборот компании вырос в четыре раза: с 5 до 20 млн долларов. Но это всего лишь начало большого и амбициозного пути.

Останавливаться мы не собираемся и постоянно ищем возможности для экспоненциального развития. Одной из таких возможностей является выход на международные рынки. Однако запуск и развитие сервиса в новой стране предусматривает как множество рисков, которые нужно вовремя предотвратить, так и ряд вызовов, которые нужно преодолеть. Именно поэтому мы очень рады видеть в своей команде такого квалифицированного эксперта, как Тарас. Я уверен, что его опыт непременно пригодится для расширения географии нашего сервиса в Европе», ― говорит соучредитель и CEO Liki24.com Антон Авринский.

На протяжении последних лет карьера Тараса Потичного была связана с Bolt, где он занимал должность регионального менеджера: запустил сервисы в Украине и с нуля смог вывести их на ведущие позиции.

«Liki24.com ― это стартап, который поражает и вдохновляет. Мы планируем масштабную экспансию в Польше, Румынии и Венгрии. Также на очереди еще несколько стран. Мне очень импонирует философия компании ― помогать людям и строить сервис международного уровня.

Впереди много работы, поскольку одинаковых рынков не бывает. Каждый из них имеет свою специфику, которую нужно учитывать, адаптируя продукт, команду и подходы к взаимодействию с клиентами. Liki24.com ― это высокотехнологичный сервис, позволяющий получать лекарства быстрее, удобнее и дешевле. Поэтому я уверен, что наша нацеленность на результат и расширение бизнеса помогут не только добиться успеха в других странах, но и станут началом кардинальных изменений на фармацевтическом рынке в целом», ― отмечает VP of Expansion сервиса Liki24.com Тарас Потичный.