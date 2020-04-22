Liki24 и Uber становятся партнёрами в новом сервисе доставки медикаментов

22 апреля 2020, 13:45

Liki24 и Uber тестируют новую службу доставки, предлагая клиентам способ доставки безрецептурных лекарств на дом.

Используя технологии и широкую сеть водителей, Liki24.com и Uber могут помочь украинцам получить доступ к безрецептурным лекарствам и удовлетворить беспрецедентный спрос на доставку на дом.



В настоящее время пилотный проект работает в Киеве для клиентов Liki24.com, которые размещают заказы через сайт Liki24.com. В дополнение к самовывозу и почтовой доставке, сайт предлагает своим клиентам «курьерскую доставку». Для этой услуги Liki24.com в настоящее время сотрудничает с Uber, поэтому лекарства, медицинские инструменты, косметика и другие немедицинские товары могут быть быстро и гарантированно доставлены клиентам на дом, в медицинские учреждения или в больницы.



После того, как заказ был обработан Liki24.com и передан водителю на платформе Uber, клиент получает SMS с деталями о доставке. Услуга доставки в тот же день стоит 99 грн и занимает не более пары часов. В настоящее время сервис доступен в Киеве круглосуточно и без выходных. Если пилотный проект окажется успешным, партнерство может быть расширено на другие города и услуги.



Кроме того, Uber также присоединится к социальной инициативе сервиса Liki24.com по бесплатной доставке лекарств в медицинские учреждения. Так, для оформления такой доставки пользователю нужно указать номер и адрес больницы, после чего курьеры сервиса соберут все нужные медикаменты из разных аптек по оптимальной цене и передадут на доставку водителю Uber. Бесплатные доставки в больницы будут действовать и после окончания карантина.



«Мы очень рады, что начинаем сотрудничать с таким партнером как Uber, - комментирует Антон Авринский, основатель Сервиса Liki24.com. - Благодаря нашему взаимодействию пользователи смогут получать свои лекарства еще быстрее, что особенно важно в такой сложный период как карантин».



Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе: «Мы продолжаем искать новые способы, с помощью которых наша платформа может помочь в доставке товаров первой необходимости, предоставляя при этом новые возможности для заработка водителям и курьерам. Мы надеемся быстро расширить это партнерство, чтобы люди, которые нуждаются в предметах первой необходимости, могли получить все, что им нужно».



Безопасность и благополучие коллег, водителей и клиентов по-прежнему имеют первостепенное значение, и все заказы будут доставляться в пакетах до входных дверей клиентов. Uber также внедрил новые функции и политики, помогающие защитить здоровье и безопасность клиентов, водителей и курьеров при работе на платформе.