Компания Bolt инвестирует 20 млн евро в запуск сервиса каршеринга Bolt Drive

12 мая 2021, 12:15

Ведущая платформа для заказа поездок Bolt запускает сервис каршеринга Bolt Drive в Европе.

Новая услуга даст возможность пользователям арендовать автомобиль на короткий срок с помощью приложения Bolt. Компания собирается инвестировать 20 млн евро и запустить сервис Bolt Drive в Европе уже в этом году. При этом пилотный запуск сервиса состоится на внутреннем рынке — в Эстонии.

Платформа Bolt собирается первой в Европе объединить в одном приложении сервис заказа поездок, каршеринг, а также прокат электросамокатов и электровелосипедов. Благодаря новому сервису пользователи Bolt смогут арендовать автомобиль одним нажатием кнопки. Такое быстрое и удобное решение позволит меньше зависеть от личных автомобилей и воспользоваться альтернативными видами транспорта для совершения коротких поездок.

«Персональные автомобили создают большинство проблем транспортной инфраструктуры, так как становятся причиной пробок на дорогах, занимают городское пространство и загрязняют окружающую среду из-за выбросов углекислого газа в атмосферу. Миссия компании Bolt — помочь людям отказаться от владения автомобилем и предложить им более приемлемую альтернативу.

Например, более удобный, доступный и экологичный вариант для поездок на разные расстояния. Мы уже запустили сервисы для передвижения на короткие и средние дистанции. Сервис Bolt Drive будет полезен в остальных случаях: будь то поездка в торговый центр или выезд на природу на выходных. Пользователи смогут арендовать авто в любое время с помощью того же приложения, которое они используют, чтобы взять напрокат электросамокат, электровелосипед или заказать поездку», — отметил сооснователь и СЕО компании Bolt Маркус Виллиг.

«Шеринговые сервисы способны значительно изменить транспортную инфраструктуру городов. Для того чтобы это произошло, нужны два фактора: наличие доступного сервиса и потребительская привычка. Мы уже успешно запустили в Украине сервис проката электросамокатов. И спрос на эту услугу превзошел наши ожидания. Учитывая динамику использования сервиса в часы пик, мы видим, что жители крупных городов действительно используют электросамокаты как транспорт “последней мили”.

Каршеринг — новое направление бизнеса компании Bolt. Этот сервис позволяет комфортно преодолевать большие расстояния на арендованном автомобиле. Мы будем наблюдать за развитием этого направления в Эстонии, а также изучать рынок и спрос на эту услугу в Украине. Исходя из полученных данных, мы примем решение о запуске сервиса каршеринга в нашей стране», — комментирует руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка.

Bolt Drive — это услуга каршеринга без специально оборудованных стоянок. Она дает возможность пользователю арендовать авто, которое территориально находится к нему ближе всего, через приложение Bolt. Для того чтобы начать поездку, нужно разблокировать авто с помощью мобильного телефона. Завершить поездку можно в любой точке города в пределах района, указанного в приложении. При этом пользователям не нужно платить за парковку или топливо.