Bolt получила 600 млн евро инвестиций для развития

10 августа 2021, 11:45

Первое в Европе мультиприложение Bolt привлекло инвестиции в размере 600 млн евро, увеличив оценочную стоимость компании до более чем 4 млрд евро.

Денежные средства будут направлены на развитие нового сервиса ― доставки продуктов Bolt Market, а также на расширение географии активных сервисов компании.

В раунде приняли участие как новые инвесторы ― Sequoia, Tekne и Ghisallo, так и те, кто ранее уже финансировал проекты компании Bolt ― G Squared, D1 Capital и Naya.

«Миссия компании Bolt ― сделать передвижение по городу более доступным и экологичным. Мы создаем будущее, где на смену персональным автомобилям, которые перегружают дороги и загрязняют окружающую среду, придут сервисы для заказа поездок. Уже на протяжении 7 лет мы работаем над развитием сервисов мобильности и доставки Bolt, и теперь предлагаем наилучшую альтернативу для практически каждого случая, когда необходимо использовать автомобиль. Сместив фокус на создание тренда мобильности без персональных авто, мы рады представить новые продукты миллионам пользователей в Европе и Африке», ― сообщил СЕО компании Bolt Маркус Виллиг.

«Bolt переосмысливает концепцию городского транспорта во многих странах мира. Основатель и идейный вдохновитель компании Маркус Виллиг создал успешный бизнес, охватывающий страны Европы и Африки. Мы рады сотрудничать с компанией, миссия которой ― способствовать лучшему будущему для ее пользователей и окружающей среды в глобальном масштабе», ― заявил Эндрю Рид, партнер компании Sequoia.

В прошлом году количество пользователей платформы Bolt выросло до 75 млн человек по всему миру. Помимо основного сервиса райд-хейлинга компания Bolt запустила сервисы каршеринга, проката электросамокатов и электровелосипедов, доставки еды из ресторанов Bolt Food и совершенно новый продукт в экосистеме Bolt ― доставку продуктов за 15 минут Bolt Market.

В скором времени Bolt Market станет доступным еще в 10 странах Балтии и Центральной Европы, а также в Швеции, Португалии, Хорватии и Румынии. Для его запуска компания задействует сеть курьеров, существующие технологии и опыт команды сервиса доставки еды из ресторанов Bolt Food.

Напомним, что в конце прошлого года компания Bolt привлекла 150 млн евро инвестиций. Основным инвестором стала компания D1 Capital Partners при участии Darsana Capital Partners. Полученные средства были направлены на повышение качества и безопасности сервисов компании.