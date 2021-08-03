Создатели Astro’s Playroom взялись за разработку своей "самой амбициозной игры"

3 августа 2021, 12:45

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment японская студия Team Asobi, сформированная на останках SIE Japan Studio, у себя в микроблоге сообщила о запуске нового официального сайта.

Портал содержит информацию о прошлых разработках Team Asobi и самой студии. В последнем разделе также упоминается следующий, пока что не анонсированный проект команды.



«Нашими последними творениями были тепло принятые критиками Astro Bot: Rescue Mission для Playstation VR и Astro’s Playroom для PlayStation 5. Сейчас мы усердно работаем над нашей самой амбициозной игрой!» — заявили в студии.



В настоящее время Team Asobi ищет 13 специалистов в области программирования, дизайна, движка, художественной и звуковой составляющих. В вакансии гейм-дизайнера, как и неделей назад в LinkedIn, упоминается «трёхмерный экшен».

Ранее сообщалось, что организация вокруг Team Asobi позволит бывшей SIE Japan Studio «сосредоточиться на едином видении и отталкиваться от популярности Astro's Playroom».

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