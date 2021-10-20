Assassin’s Creed Valhalla обзавелась собственным "Интерактивным туром"

20 октября 2021, 12:15

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Ubisoft Montreal в официальном микроблоге серии Assassin’s Creed сообщили о выходе «Интерактивного тура» для своего скандинавского экшена Assassin’s Creed Valhalla.

Напомним, «Интерактивные туры» представляют собой виртуальные экскурсии по мирам Assassin’s Creed Valhalla, Odyssey и Origins. В этом образовательном режиме предлагают ознакомиться с историей и мифологией периодов, отражённых в играх.



В случае с Assassin’s Creed Valhalla речь идёт о жизни викингов и англосаксов в Северной Европе образца IX−XI веков. Разработчики подготовили восемь сюжетных заданий и четырёх управляемых персонажей, включая короля Альфреда.



Пользователям Assassin’s Creed Valhalla на всех целевых платформах новый «Интерактивный тур» достался бесплатно с патчем 1.32. Самостоятельный (платный) релиз пока состоялся только на ПК (Ubisoft Connect, Epic Games Store).



Сама Assassin’s Creed Valhalla дебютировала в ноябре 2020 года на PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S и в облачном сервисе Google Stadia.

(С) 3dnews.