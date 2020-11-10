RTX 3090 не может обеспечить стабильные 60 кадров/с при 4К

10 ноября 2020, 12:45

Автор YouTube-канала GameGPU опубликовал ролик с тестированием Assassin’s Creed Valhalla в 4К-разрешении.

Игра запускалась на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 — новом флагманском решении, которое только недавно поступило в продажу. Как оказалось, упомянутый графический процессор не обеспечивает в проекте Ubisoft 60 кадров/с при 4К.