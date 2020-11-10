RTX 3090 не может обеспечить стабильные 60 кадров/с при 4К

Автор YouTube-канала GameGPU опубликовал ролик с тестированием Assassin’s Creed Valhalla в 4К-разрешении.
Игра запускалась на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3090 — новом флагманском решении, которое только недавно поступило в продажу. Как оказалось, упомянутый графический процессор не обеспечивает в проекте Ubisoft 60 кадров/с при 4К.
Тестирование проводилось на компьютере с Intel Core i9-10900K, указанном в названии видео. Остальные спецификации, к сожалению, автор ролика не указал. Блогер выставил максимальные настройки графики и 4К-разрешение. При такой конфигурации средняя кадровая частота держалась в пределах 56 кадров/с. Тестирование проводилось во встроенном бенчмарке в ПК-версии Assassin’s Creed Valhalla.
Автор ролика также вооружился сторонним программным обеспечением и проверил производительность непосредственно в игре. Результаты оказались ещё хуже: в отдельных деревнях кадровая частота падала до 40 кадров/с.
Assassin’s Creed Valhalla выйдет завтра, 10 ноября, на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S и в Google Stadia.
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