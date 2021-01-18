Control пополнит библиотеку Xbox Game Pass для ПК на этой неделе — 21 января

18 января 2021, 12:45

Издательство Microsoft в официальном микроблоге Xbox Game Pass for PC объявило дату добавления в сервис ПК-версии научно-фантастического экшена Control от Remedy Entertainment.



Напомним, консольное издание Control стало частью подписного сервиса Microsoft ещё в начале декабря 2020 года, тогда как приверженцам Xbox Game Pass для ПК пришлось набраться терпения.