Control пополнит библиотеку Xbox Game Pass для ПК на этой неделе — 21 января

Издательство Microsoft в официальном микроблоге Xbox Game Pass for PC объявило дату добавления в сервис ПК-версии научно-фантастического экшена Control от Remedy Entertainment.
Напомним, консольное издание Control стало частью подписного сервиса Microsoft ещё в начале декабря 2020 года, тогда как приверженцам Xbox Game Pass для ПК пришлось набраться терпения.
Впрочем, ждать осталось совсем недолго. Как сообщила Microsoft в упомянутой публикации, Control пополнит библиотеку Xbox Game Pass для PC в ближайший четверг — 21 января.
Объявление компания сопроводила 19-секундным тизером, в котором под не свойственную Control музыку рассказала, чем именно в игре могут управлять (control) пользователи.
В Xbox Game Pass (для ПК и консолей) попало стандартное издание Control. Таким образом, для знакомства с сюжетными дополнениями The Foundation и AWE придётся решиться на покупку.
Control уже доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, Xbox One и Nintendo Switch (только облачная версия), а 2 февраля доберётся до консолей нового поколения — PS5, Xbox Series X и S.
Ранее разработчики Control поделились статистикой игроков за 2020 год и напомнили о своём следующем проекте — Remedy Entertainment трудится над пополнением собственной объединённой вселенной.
(С) 3dnews