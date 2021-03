Приключенческая головоломка Ever Forward доберётся до консолей к концу июня

5 марта 2021, 10:15

Издательство PM Studios в своём официальном микроблоге объявило дату выхода консольных версий приключенческой головоломки Ever Forward от китайской студии Pathea Games (My Time at Portia).

Напомним, первоначально ожидалось, что релиз Ever Forward на приставках состоится зимой 2020 года. Тем временем на дворе уже весна 2021-го, а за пределами ПК игра так и не появилась.



Как стало известно, издание Ever Forward для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch поступит в продажу 29 июня текущего года. Согласно пресс-релизу, в этот же день игра дебютирует и на PS5, Xbox Series X и S.



По случаю анонса PM Studios также представила новый трейлер Ever Forward. Ролик длится меньше минуты и демонстрирует нарезку игрового процесса под аккомпанемент тревожной мелодии.



Напомним, события Ever Forward разворачиваются «в странном пространстве где-то между реальностью и воображением», где затерялась одинокая девочка Мая — ею пользователям и нужно управлять.



Героине предстоит разблокировать свои воспоминания и встретиться с собственными страхами, а игрокам — использовать наблюдательность и смекалку, чтобы решить придуманные разработчиками загадки.



Ever Forward вышла в августе 2020 года на ПК (Steam). Журналисты оценили проект на 65 % из 100 (Metacritic), а в сервисе Valve у головоломки «в основном положительные» отзывы пользователей.

