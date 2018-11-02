LG готовит анонс гибкого смартфона на CES2019

2 ноября 2018, 9:15

Авторитетный блогер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал в своем микроблоге запись, в которой сообщил о том, что компания LG уже совсем скоро представит свой первый гибкий смартфон.

По его словам, этот южнокорейский производитель уже несколько лет ведет разработки в данной области, и не так давно продемонстрировал смарт-трубку со скручивающимися дисплеями, а еще весьма необычный аппарат с экраном, который вытягивается.По словам Бласса, анонс новинки состоится на CES2019. Пока в точности нет данных – будет ли этот анонс прототипа или уже 100% коммерческой версии аппарата.А вот Samsung, по слухам, представит гибкий смартфон еще в этом году. Анонс должен состояться на конференции Samsung Developer Conference.