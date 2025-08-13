У Києві пропонують перейменувати 8 станцій метро — петиція вже опублікована

13 августа 2025, 12:15

• «Дарниця» на «Дитячий світ» — поруч розташований однойменний великий торговельно-розважальний центр.

• «Чернігівська» може стати станцією «Парк Кіото» — на честь японського парку, розташованого неподалік.

• «Лісова» може змінити назву на «Броварську» — відсилання до напрямку на місто Бровари.

• «Мінська» може змінити назву на «Погоня» (для усунення асоціацій із Білоруссю).

• «Тараса Шевченка» може змінити назву на «Подільська», щоб зменшити кількість об’єктів, названих на честь Кобзаря.

• «Червоний Хутір» може стати станцією «Микільський ліс» (географічно точніша назва).

• «Мостицька», що не введена в експлуатацію, — «Біличе Поле».