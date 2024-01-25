Які торгово-розважальні центри можуть з'явитися у Києві у 2024?

25 января 2024, 9:45

У столиці та передмісті з'явиться щонайменше по одному торгово-розважальному центру. Давайте розбиратися які:

ТРЦ Ocean Mall. Він перебуває у процесі будівництва і має розпочати роботу 1-го вересня 2024-го. Там будуть представлені магазини H&M, Zara та IKEA.

ТРЦ Green Gallery. Тут працюватиме орендна галерея та дитячий розважальний центр. Нова локація з'явиться у смт. Чабани.

ТРК White Lines. Чотирирівневий торговельно-розважальний центр, що будується в Голосіївському районі.

ТРЦ New Ray. Через вторгнення його запуск також «на паузі». Він знаходиться на базі колишнього універмагу «Троєщина».

Olympic Park. Торговельно-офісний центр має з'явитися в складі однойменного ЖК на лівому березі Дніпра.