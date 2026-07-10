НАТО гарантувало Україні щонайменше €70 млрд військової допомоги у 2026 та 27 р

10 июля 2026, 13:45

Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі схвалили підсумкову декларацію, яка передбачає виділення не менше €70 млрд військової допомоги Україні у 2026 році та збереження щонайменше такого ж рівня підтримки у 2027-му.

У документі також зазначено:

НАТО підтвердило незмінну підтримку свободи, суверенітету та територіальної цілісності України;

Росію офіційно названо довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки;

основний тягар військової допомоги Україні нестимуть європейські союзники та Канада;

Альянс анонсував оборонні закупівлі на понад $50 млрд;

НАТО також розвиватиме спільну бойову хмарну інфраструктуру та активніше впроваджуватиме технології штучного інтелекту.



Декларацію підтримали всі країни-члени Альянсу, зокрема й президент США Дональд Трамп.