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30 июля 2026, 10:15

Крупнейшая консалтинговая фирма PwC использует ИИ для отчетов

Financial Times выявила ошибки в их отчетах: ИИ выдумал статью о воздухе в Эр-Рияде и сослался на блог подростка (280 подписчиков) как на источник проекта JPMorgan.


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