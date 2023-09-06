6 сентября 2023, 10:15

Huawei открывает виртуальный дата-центр в Эр-Рияде

Китайская компания Huawei открывает виртуальный дата-центр в Эр-Рияде.

Этот шаг направлен на расширение предложения онлайн-услуг компании в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Новый дата-центр будет предоставлять целый ряд облачных сервисов, включая инфраструктуру, базы данных и искусственный интеллект.

Виртуальный дата-центр (vDC) - совокупность облачных ресурсов для создания IT-инфраструктуры корпоративного уровня.

Китайская компания Huawei - одна из крупнейших компаний в мире в сфере телекоммуникаций.


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