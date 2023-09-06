6 сентября 2023, 10:15

Китайская компания Huawei открывает виртуальный дата-центр в Эр-Рияде.

Этот шаг направлен на расширение предложения онлайн-услуг компании в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Новый дата-центр будет предоставлять целый ряд облачных сервисов, включая инфраструктуру, базы данных и искусственный интеллект.



Виртуальный дата-центр (vDC) - совокупность облачных ресурсов для создания IT-инфраструктуры корпоративного уровня.



Китайская компания Huawei - одна из крупнейших компаний в мире в сфере телекоммуникаций.

