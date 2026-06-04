Financial Times: Китай внедряет ИИ для прогнозирования протестов и беспорядков

4 июня 2026, 12:15

Китай создает систему ИИ для прогнозирования протестов, забастовок и других проявлений недовольства населения, пишет The New York Times.

Отмечается, что новые системы способны не только следить за передвижением людей, но и анализировать их поведение и прогнозировать потенциальное возникновение беспорядков в реальном времени. Кроме того, новая система позволяет прогнозировать в числе прочего уличные самоубийства и другие преступления, ДТП, а также массовые протесты и несанкционированные акции.Согласно источникам издания, больше всего камер наблюдения новой системы устанавливают в густонаселенных районах городов, а также территориях, прилегающих к военным объектам и правительственным зданиям. Главные тендеры на производство оборудования для системы получили компании Hikvision и Huawei.