Wildberries ищет свободные склады в Казахстане

30 июля 2026, 8:15

После серии пожаров на логистических объектах в России Wildberries приступила к поиску свободных складов в Казахстане.

Согласно источнику, компания может арендовать до 100.000 квадратных метров складских помещений. Другой источник утверждает, что Wildberries готова арендовать практически все свободные качественные склады, которые сейчас доступны на рынке страны.Компания рассматривает Казахстан как одну из площадок для перераспределения части товаров продавцов и сохранения устойчивости логистической сети.Тем временем, в Министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили, что официальных обращений от компании Wildberries по этому вопросу не поступало. В министерстве подчеркнули, что Казахстан обладает значительным транзитно-логистическим потенциалом и поддерживает инвестпроекты, направленные на развитие современной инфраструктуры, создание рабочих мест и трансграничную электронную торговлю. При этом обязательным условием является реализация проектов на взаимовыгодной основе с созданием возможностей для отечественных предпринимателей.