Кабель RCI R-xxx-DS-F12WH. Пополнение склада

Склад компании РОМСАТ пополнился очередной партией оптического кабеля RCI R-xxx-DS для вертикальной прокладки со свободными волокнами.
Оптический кабель RCI R-xxx-DS-F12WH
Одномодовый кабель R-xxx-DS-F12WH c огнестойкой LSZH оболочкой, имеет 2-24 армированных оптических волокна. Каждое волокно защищено специальным буферным покрытием, которое позволяет легко извлечь до 50 метров волокна для дальнейшей горизонтальной прокладки.
Назначение и особенности кабеля R-xxx-DS-F12WH
Вертикальный кабель R-xxx-DS-F12WH предназначен для прокладки по слаботочным стоякам, вентиляционным шахтам и другим инженерным каналам зданий, сооружений.
Волокно стандарта G.657 A2
Конструкция кабеля обеспечивает легкий доступ к волокнам
В кабеле волокно находится в защитном буферном покрыти
Два параллельных стеклопластиковых стержня (FRP) — встроены в наружную оболочку с двух сторон
Продольные маркеры открытия наружной оболочки
Оболочка выполнена из безгалогенного пластиката (LSZH) белого цвета
Основные характеристики RCI R-xxx-DS-F12WH
Количество волокон: 8,12,16,24,32,36,40,64,96
Буферное волокно: PE LSZH, 0.85±0.05мм
Силовые стержни: FRP, 1.0мм
Наружная оболочка: LSZH
Максимальная нагрузка при растяжении (Н): ≥400
Рабочая температура (℃): -40/+60
Больше про PON в многоквартирных домах: romsat.ua/ru/solutions/pon-v-mnogoetazhkah/