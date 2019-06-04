РОМСАТ - дистрибьютор SKYCOM в Украине

4 июня 2019, 10:45

Компания РОМСАТ получила статус официального дистрибьютора SKYCOM в Украине.

SKYCOM Communication Ltd.

SKYCOM (Nanjing Tianxing Electronic Technology Co., Ltd.) - один из крупнейших на территории Китая производителей профессионального оборудования для сварки оптического волокна. Это современная, высокотехнологичная компания, производящая сварочные аппараты оптоволокна, скалыватели, рефлектометры OTDR, измерители мощности FTTX PON, источники лазерного излучения, дефектоскопы, идентификаторы оптического волокна и другое оборудование для построения ВОЛС.

Предприятие сертифицировано по стандарту SGS, ISO9001, CE, также имеет свою собственную систему управления производством и контроля качества.

Годовой оборот более 7 500 000 $

Производственные площади более 2 000 м2

Штат сотрудников более 200 человек

SKYCOM поставляет оборудование для таких компаний

China Unicom - проект «Metro Area Network» в Северном Китае

China Telecom - проект «Broadband China, Optical City» China Mobile - строительство 700 тыс. базовых станций 4G по всей стране

SKYCOM в Украине

На данный момент компания SKYCOM представлена в Украине сварочным аппаратом оптоволокна T-308X. Модель сварочника T-308X является наиболее сбалансированной по «цена-качество». Соответствует всем ключевым требованиям, предъявляемым современным сварочным аппаратам ВОЛC за умеренную стоимостью.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор SKYCOM в Украине