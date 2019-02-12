Национальный дистрибьютор UniView в Украине

12 февраля 2019, 16:14

РОМСАТ продлил дистрибьюторский контракт на 2019 год

Компания РОМСАТ продлила национальный дистрибьюторский контракт с китайским производителем систем видеонаблюдения.

Uniview основана на базе подразделения известного IT-гиганта HUAWEI и является одной из самых известных компаний в Китае, специализирующаяся на разработке охранных систем.

Официальным годом основания считается 2011 год, хотя вклад в развитие ip-видеонаблюдения начался в 2005-м в составе компаний HUAWEI и 3COM.

Продукция компании UniView представлена по направлениям: телекоммуникационное оборудование системы безопасности

Уже 25 лет компания РОМСАТ активно работает с рядом крупнейших зарубежных и отечественных компаний, что позволяет обеспечивать высокое качество продукции и комплексных услуг.

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