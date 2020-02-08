РОМСАТ продлил дистрибьюторский контракт с ТОА на 2020 год

8 февраля 2020, 8:06

Звук ТОА

Компания TOA была основана 80 лет назад в Японии и на сегодня является одним из мировых лидеров в производстве оборудования для систем голосового оповещения: громкоговорителей, усилителей мощности, конференц-систем, оборудования для синхронного перевода, мегафонов и микрофонов.

Более 15 лет РОМСАТ занимается дистрибуцией систем звука. Среди ряда крупнейших зарубежных и отечественных компаний одно из центральных мест занимает оборудование японского производителя ТОА. Высокое качество устройств и демократичные цены позволили ТОА укрепится на украинском рынке. За это время мы вместе с нашими партнерами – компаниями-инсталляторами реализовали десятки знаковых проектов.

Ассортимент продукции ТОА:



Системы управления звуком

Усилители звука

Конференц-системы

Интерком системы

Громкоговорители

Другое звуковое оборудование РОМСАТ – авторизированный дистрибьютор ТОА в Украине в 2020 году.

