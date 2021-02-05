РОМСАТ - официальный дистрибьютор Magos в Украине

5 февраля 2021, 23:21

Magos Systems Company



Magos Systems Company Компания РОМСАТ подписала дистрибьюторское соглашение с израильским разработчиком высококачественных радиоволновых технологий. Системы охраны периметра компании завоевали признание во всем мире. Основная миссия компании Magos - внедрение высокопроизводительных, надежных и недорогих радаров на все рынки безопасности.

Функционирование при любых погодных условиях

Автоматическое наведение PTZ камер

Запись событий в любых VMS

Ценовая эффективность

Низкое энергопотребление

Собственное программное обеспечение

Легкая установка и эксплуатация

Компания Magos внедряет инновационные и надежные решения, работающие на основе искусственного интеллекта, используя радары и видеокамеры для создания единой адаптивной системы защиты периметра.

Широкий спектр применения

Порты

Режимные объекты

Фермы

Транспортные и дата центры

Дилерские парковки

Нефтегазовая инфраструктура

Электростанции

Преимущества сотрудничества с РОМСАТ

Цена - лучшие условия

Логистика - доставка в любую точку Украины

Качество - все оборудование имеет сертификаты соответствия

Поддержка - оперативная техническая поддержка

Сервис - гарантийное и послегарантийное обслуживание