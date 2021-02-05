РОМСАТ - официальный дистрибьютор Magos в Украине

Magos Systems Company
Magos Systems Company Компания РОМСАТ подписала дистрибьюторское соглашение с израильским разработчиком высококачественных радиоволновых технологий. Системы охраны периметра компании завоевали признание во всем мире. Основная миссия компании Magos - внедрение высокопроизводительных, надежных и недорогих радаров на все рынки безопасности.
Технологические преимущества радаров Magos
Функционирование при любых погодных условиях
Автоматическое наведение PTZ камер
Запись событий в любых VMS
Ценовая эффективность
Низкое энергопотребление
Собственное программное обеспечение
Легкая установка и эксплуатация
Компания Magos внедряет инновационные и надежные решения, работающие на основе искусственного интеллекта, используя радары и видеокамеры для создания единой адаптивной системы защиты периметра.
Широкий спектр применения
Порты
Режимные объекты
Фермы
Транспортные и дата центры
Дилерские парковки
Нефтегазовая инфраструктура
Электростанции
Преимущества сотрудничества с РОМСАТ
Цена - лучшие условия
Логистика - доставка в любую точку Украины
Качество - все оборудование имеет сертификаты соответствия
Поддержка - оперативная техническая поддержка
Сервис - гарантийное и послегарантийное обслуживание