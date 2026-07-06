Израиль закупит сотни радаров с ИИ для обнаружения дронов

6 июля 2026, 12:15

Израильская компания Magos Systems заключила контракт с Министерством обороны Израиля на сумму $7 млн на поставку сотен радиолокационных систем для обнаружения беспилотников.

По данным The Jerusalem Post, комплексы будут развернуты вдоль границы с Ливаном для повышения эффективности обнаружения и идентификации оптоволоконных дронов, используемых Хизбаллой.Новая система, разработка которой заняла около двух лет, предназначена для раннего обнаружения беспилотников и других воздушных и наземных угроз. По данным компании, в ходе испытаний она показала высокую эффективность, превзойдя ряд более дорогих аналогов.