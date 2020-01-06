Компания РОМСАТ - партнер Aqara в Украине

Компания РОМСАТ подписала партнерское соглашение с известным производителем систем класса "Умный дом".
Aqara в портфеле решений РОМСАТ
Aqara - компания, которая занимается разработкой и созданием систем умного дома, а также удаленным контролем за своим жильем. Это дочерняя компания Xiaomi, основанная в 2015 году. Aqara от латинского "acutula", что означает умный, ARA на латыни - это символ дома. Объединение этих слов подчеркивают, что будущие дома будут все умнее и умнее.
Выбор миллиона пользователей по всему миру
С момента своего появления Aqara быстро превратилась в ведущую фирменную марку в Китае и Северной Америке. В настоящее время компания является крупнейшим поставщиком интеллектуальных домашних товаров в Китае. Все, кто уже успел опробовать smart устройства Aqara в действии, оценивают высокое качество и экономическую эффективность решений для автоматизации умного дома.
Устройства для Smart Home
В нашем ассортименте представлены следующие интеллектуальных устройства, которые предназначены улучшить и обезопасить вашу жизнь:
- Контроллер Хаб
- Умная лампочка
- Датчик температуры и влажности
- Датчик движения
- Датчик протечки води
- Датчик открытия двери/окна
- Датчик вибрации
- Беспроводной мини-выключатель -
- Беспроводной куб-контроллер
- Беспроводной выключатель
- Беспроводной выключатель двухклавишный
РОМСАТ - официальный дистрибьютор Aqara в Украине.