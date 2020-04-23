РОМСАТ - авторизованный дистрибьютор MEEYI в Украине

23 апреля 2020, 9:27

Компания РОМСАТ подписала дистрибьюторское соглашение с производителем систем вызова персонала Компания РОМСАТ подписала дистрибьюторское соглашение с MEEYI.

Торговая марка MEEYI



Китайская компания Fujian Huanyutong Technology Co., Ltd (торговая марка MEEYI) была основана в 1999 году и специализируется на исследовании, производстве и маркетинге продуктов для обеспечения безопасности и связи. В портфеле компании насчитывается более 200 различных продуктов, которые пользуются спросом как в Китае, так и по всему миру. Главными преимуществами продукции компании является высокое качество оборудования, надежная и длительная эксплуатация.



В ближайшее время в нашем каталоге продукции появятся актуальные позиции данного бренда.

Беспроводная система вызова персонала

Система вызова медперсонала

Система экстренного вызова, аварийной помощи



Соответствующий сертификат о сотрудничестве



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