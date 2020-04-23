Компания РОМСАТ подписала дистрибьюторское соглашение с производителем систем вызова персонала Компания РОМСАТ подписала дистрибьюторское соглашение с MEEYI.
Торговая марка MEEYI
Китайская компания Fujian Huanyutong Technology Co., Ltd (торговая марка MEEYI) была основана в 1999 году и специализируется на исследовании, производстве и маркетинге продуктов для обеспечения безопасности и связи. В портфеле компании насчитывается более 200 различных продуктов, которые пользуются спросом как в Китае, так и по всему миру. Главными преимуществами продукции компании является высокое качество оборудования, надежная и длительная эксплуатация.
В ближайшее время в нашем каталоге продукции появятся актуальные позиции данного бренда.
Беспроводная система вызова персонала
Система вызова медперсонала
Система экстренного вызова, аварийной помощи
Соответствующий сертификат о сотрудничестве
Почему выгодно быть нашим партнером?
Цена - лучшие условия
Логистика - доставка в любую точку Украины
Качество - все оборудование имеет сертификаты соответствия
Поддержка - оперативная техническая поддержка
Сервис - гарантийное и послегарантийное обслуживание
РОМСАТ - авторизованный дистрибьютор MEEYI в Украине