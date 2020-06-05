Philips расширил дистрибьюторское соглашение с MERLION

5 июня 2020, 10:15

Philips расширила условия дистрибьюторского соглашения с MERLION – ранее кнопочные телефоны и смартфоны Philips могли закупать оптом в MERLION только определенные партнеры, теперь же продукция доступна всему партнерскому каналу (более 8 000 компаний).

Дистрибьюторское соглашение – бессрочное, изменения в нём вступили в силу с начала июня.



«Расширение дистрибьюторского соглашения стало возможным по большей части из-за того, что у нас самый большой охват партнеров на рынке, мы предлагаем им широкий набор маркетинговых, логистических и финансовых сервисов, а команда практикует системный подход к продвижению вендорских продуктов и решений на российском рынке, - говорит Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION. – Без сомнений, дальнейшее наше сотрудничество с Philips ждёт хорошее будущее – мы для этого приложим все свои усилия и опыт».



Стоит напомнить, что компании MERLION и Philips объединяет успешное 17-летнее сотрудничество по ряду товарных направлений, так, например, первый контракт был подписан в 2003 году, а дистрибуцию кнопочных телефонов и смартфонов этого производителя MERLION получил в 2017 году и с тех пор является одним из двух официальных дистрибьюторов телефонии Philips в России.