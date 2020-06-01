MERLION будет продавать технику Apple в РФ

1 июня 2020, 10:45

Компания MERLION и Apple подписали дополнительное соглашение в рамках действующего контракта, которое включает поставку всей продукции вендора.

Новый этап сотрудничества поможет укрепить ведущие позиции MERLION на российском рынке электроники как в корпоративном сегменте, так и в потребительском.



По новому соглашению компания MERLION будет поставлять: смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры и ноутбуки Mac, умные часы Apple Watch, музыкальные плееры iPod, телевизионные приcтавки Apple TV, наушники Beats и аксессуары под торговой маркой Apple. Исключение составляют произведенные на заказ версии некоторых продуктов.



Татьяна Скокова, директор дивизиона широкопрофильной дистрибуции MERLION:



«Мы рады новому этапу партнерства с компанией Apple, который позволит нам увеличить ассортимент продукции вендора до максимального уровня. MERLION всегда стремится расширять и развивать портфель продуктов и услуг, чтобы предоставлять партнерам как можно больше возможностей для выбора».

