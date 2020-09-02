ACER и MERLION объявляют об эксклюзивном старте продаж линейки в РФ

2 сентября 2020, 9:15

Ведущий производитель компьютерной техники Acer и компания MERLION, российский широкопрофильный дистрибьютор, расширили своё сотрудничество, которое успешно продолжается почти 15 лет.

MERLION получил право эксклюзивных продаж новых серий компьютерных аксессуаров: компьютерные мыши, клавиатуры и презентеры. Все новинки отличаются высоким качеством и смогут стать отличными компаньонами для работы, учебы и развлечений.



Проводные мыши получили точные оптические сенсоры, удобную эргономичную форму, которая подойдет как правшам, так и левшам, а также порадует отличным соотношением цена/качество. Линейка беспроводных мышей включает в себя модели с широким функционалом и разнообразным дизайном, что дает покупателям возможность выбрать оптимальную модель под свои запросы.



Проводные и беспроводные модели клавиатур Acer выглядят современно и выполнены в минималистичном дизайне. При желании есть возможность выбрать сразу готовый беспроводной набор из клавиатуры и мыши, и также купить презентер для публичных выступлений. Беспроводной эргономичный презентер Acer действует на расстоянии до 30 метров, поэтому его можно использовать в больших переговорных и конференц-залах.



«За время нашего сотрудничества MERLION зарекомендовал себя как надежный партнер, поэтому расширение ассортимента и эксклюзивная дистрибуция новых категорий товаров под брендом Acer является ответственным шагом и новым этапом нашего взаимодействия», - комментирует генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.



«Бренд Acer в нашем портфеле много лет является одним из самых востребованных со стороны партнеров (как реселлеров, так и ритейлеров), - говорит Татьяна Скокова, директор дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION. - Мы давно и успешно на правах официального дистрибьютора Acer поставляем на российский рынок самые разные продуктовые категории: ноутбуки, планшеты, компьютеры, проекторы, мониторы. Постоянно занимаемся развитием продаж, активно продвигаем продукцию Acer в канале и на российском рынке, транслируем своим партнерам все инициативы вендора. Уверена, что в качестве эксклюзивного дистрибьютора компьютерных аксессуаров Acer мы будем ещё более эффективны и результативны как для наших партнеров, так и для для вендора».