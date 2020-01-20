Новые презентеры OKLICK 697P и 699P

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, представил новые модели аксессуаров для проведения презентаций — презентеры 697P и 699P. Обе модели относятся к классу беспроводных устройств, совместимых с операционными системами Windows и Mac OS.
Профессионала своего дела выгодно отличает умение подать информацию максимально понятно для аудитории. Здесь на помощь придут новые модели презентеров OKLICK: 697P и 699P.
Представленные устройства выполнены из приятного на ощупь пластика и обладают набором самых необходимых функций. Благодаря этому докладчик или лектор получает возможность в буквальном смысле полноценно взаимодействовать с аудиторией, избегая необходимости постоянно находиться рядом с ноутбуком, чтобы переключать слайды, иллюстрации и ролики.
Модель 697P получила всего 4 функциональные кнопки и тачпад. С помощью кнопок пользователь может включать/выключать презентер, переключать режимы поддержки операционных систем и работы, а также управлять курсором или активировать луч лазерной указки. Упор в этой модели сделан на тачпад: основные функции на нем делаются движением по его рабочей поверхности, а не с помощью кнопок. Кроме того, тачпад имеет функции мыши.
Презентер 699P имеет на 3 кнопки больше: добавлены функции перелистывания страниц и функционал, равноценный кнопке Esc на ПК. Ещё одно различие представленных моделей заключается в питании устройств – 697P оснастили встроенным литий-полимерным акумулятором, в то время как 699P питается от 2 батареек стандарта «ААА».
Радиус действия новых моделей составляет 20 метров для OKLICK 697P и 30 метров для OKLICK 699P – этого будет достаточно для проведения презентаций в помещениях и аудиториях сравнительно большой площади.
В комплект поставки входит беспроводной презентер 697P или 699P, USB-ресивер, USB-кабель (для зарядки модели 697P) и руководство пользователя.
Технические характеристики ОКЛИК 697P
Тип подключения: беспроводной
Батарея: Li-Polymer | 300 мАч
Цвет лазерного луча: красный
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Радиус действия: 20 м
Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
Напряжение: 3 В 28 мА
Материал: пластик + металл
Размер: 135.5 х 25 х 12 мм
Вес: 46 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Беспроводной презентер 697P
USB-кабель
USB-ресивер
Руководство пользователя
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Совместимость с ОС Windows, Mac
Свободный USB-порт
Технические характеристики ОКЛИК 699P
Тип подключения: беспроводной
Работа от 2 батареек стандарта «ААА»
Цвет лазерного луча: красный
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Радиус действия: 30 м
Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
Напряжение: 3 В 30 мА
Материал: пластик
Размер: 135 х 35 х 25 мм
Вес (без учета батарей): 36 г
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Беспроводной презентер 699P
2 батарейки стандарта «AAA»
USB-ресивер
Руководство пользователя
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Совместимость с ОС Windows, Mac
Свободный USB-порт
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