Презентеры OKLICK 697P и 699P

8 июня 2021, 10:45

ОКЛИК представил новые модели аксессуаров для проведения презентаций — презентеры 697P и 699P.

Обе модели относятся к классу беспроводных устройств, совместимых с операционными системами Windows и Mac OS.



Профессионала своего дела выгодно отличает умение подать информацию максимально понятно для аудитории. Здесь на помощь придут новые модели презентеров OKLICK: 697P и 699P.

Представленные устройства выполнены из приятного на ощупь пластика и обладают набором самых необходимых функций. Благодаря этому докладчик или лектор получает возможность в буквальном смысле полноценно взаимодействовать с аудиторией, избегая необходимости постоянно находиться рядом с ноутбуком, чтобы переключать слайды, иллюстрации и ролики.Модель 697P получила всего 4 функциональные кнопки и тачпад. С помощью кнопок пользователь может включать/выключать презентер, переключать режимы поддержки операционных систем и работы, а также управлять курсором или активировать луч лазерной указки. Упор в этой модели сделан на тачпад: основные функции на нем делаются движением по его рабочей поверхности, а не с помощью кнопок. Кроме того, тачпад имеет функции мыши.Презентер 699P имеет на 3 кнопки больше: добавлены функции перелистывания страниц и функционал, равноценный кнопке Esc на ПК. Ещё одно различие представленных моделей заключается в питании устройств – 697P оснастили встроенным литий-полимерным акумулятором, в то время как 699P питается от 2 батареек стандарта «ААА».Радиус действия новых моделей составляет 20 метров для OKLICK 697P и 30 метров для OKLICK 699P – этого будет достаточно для проведения презентаций в помещениях и аудиториях сравнительно большой площади.В комплект поставки входит беспроводной презентер 697P или 699P, USB-ресивер, USB-кабель (для зарядки модели 697P) и руководство пользователя.Технические характеристики ОКЛИК 697PТип подключения: беспроводнойБатарея: Li-Polymer | 300 мАчЦвет лазерного луча: красныйАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовРадиус действия: 20 мРадиосвязь на частоте: 2.4 ГГцНапряжение: 3 В 28 мАМатериал: пластик + металлРазмер: 135.5 х 25 х 12 ммВес: 46 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Беспроводной презентер 697PUSB-кабельUSB-ресиверРуководство пользователяСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:Совместимость с ОС Windows, MacСвободный USB-портТехнические характеристики ОКЛИК 699PТип подключения: беспроводнойРабота от 2 батареек стандарта «ААА»Цвет лазерного луча: красныйАвтоматическая конфигурация без специальных драйверовРадиус действия: 30 мРадиосвязь на частоте: 2.4 ГГцНапряжение: 3 В 30 мАМатериал: пластикРазмер: 135 х 35 х 25 ммВес (без учета батарей): 36 гКОМПЛЕКТАЦИЯ:Беспроводной презентер 699P2 батарейки стандарта «AAA»USB-ресиверРуководство пользователяСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:Совместимость с ОС Windows, MacСвободный USB-порт