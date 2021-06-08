8 июня 2021, 10:45

Презентеры OKLICK 697P и 699P

ОКЛИК представил новые модели аксессуаров для проведения презентаций — презентеры 697P и 699P.

Обе модели относятся к классу беспроводных устройств, совместимых с операционными системами Windows и Mac OS.

Профессионала своего дела выгодно отличает умение подать информацию максимально понятно для аудитории. Здесь на помощь придут новые модели презентеров OKLICK: 697P и 699P.

Представленные устройства выполнены из приятного на ощупь пластика и обладают набором самых необходимых функций. Благодаря этому докладчик или лектор получает возможность в буквальном смысле полноценно взаимодействовать с аудиторией, избегая необходимости постоянно находиться рядом с ноутбуком, чтобы переключать слайды, иллюстрации и ролики.

Модель 697P получила всего 4 функциональные кнопки и тачпад. С помощью кнопок пользователь может включать/выключать презентер, переключать режимы поддержки операционных систем и работы, а также управлять курсором или активировать луч лазерной указки. Упор в этой модели сделан на тачпад: основные функции на нем делаются движением по его рабочей поверхности, а не с помощью кнопок. Кроме того, тачпад имеет функции мыши.

Презентер 699P имеет на 3 кнопки больше: добавлены функции перелистывания страниц и функционал, равноценный кнопке Esc на ПК. Ещё одно различие представленных моделей заключается в питании устройств – 697P оснастили встроенным литий-полимерным акумулятором, в то время как 699P питается от 2 батареек стандарта «ААА».

Радиус действия новых моделей составляет 20 метров для OKLICK 697P и 30 метров для OKLICK 699P – этого будет достаточно для проведения презентаций в помещениях и аудиториях сравнительно большой площади.

В комплект поставки входит беспроводной презентер 697P или 699P, USB-ресивер, USB-кабель (для зарядки модели 697P) и руководство пользователя.

Технические характеристики ОКЛИК 697P

    Тип подключения: беспроводной
    Батарея: Li-Polymer | 300 мАч
    Цвет лазерного луча: красный
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Радиус действия: 20 м
    Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
    Напряжение: 3 В 28 мА
    Материал: пластик + металл
    Размер: 135.5 х 25 х 12 мм
    Вес: 46 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Беспроводной презентер 697P
    USB-кабель
    USB-ресивер
    Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

    Совместимость с ОС Windows, Mac
    Свободный USB-порт

Технические характеристики ОКЛИК 699P

    Тип подключения: беспроводной
    Работа от 2 батареек стандарта «ААА»
    Цвет лазерного луча: красный
    Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
    Радиус действия: 30 м
    Радиосвязь на частоте: 2.4 ГГц
    Напряжение: 3 В 30 мА
    Материал: пластик
    Размер: 135 х 35 х 25 мм
    Вес (без учета батарей): 36 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Беспроводной презентер 699P
    2 батарейки стандарта «AAA»
    USB-ресивер
    Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

    Совместимость с ОС Windows, Mac
    Свободный USB-порт
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