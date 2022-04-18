Беспроводная игровая мышь ОКЛИК GMNG 980GMW

18 апреля 2022, 14:45

Новая беспроводная мышка игровой серии GMNG от производителя аксессуаров для ПК, бренда ОКЛИК уже в продаже.



Игровая мышка ОКЛИК GMNG 980GMW выполнена в классическом форм факторе – под правую руку. Корпус из чёрного пластика с Soft Touch покрытием, исключающим скольжение в руке. «Игровой грызун» полностью подчиняется хозяину. Для создания индивидуального стиля предусмотрена RGB подсветка с 7-ю режимами работы. Причём не только на мышке, но и на док станции.

Предусмотрено 2 варианта подключения устройства – беспроводной (через док станцию) и через съёмный USB кабель. Применение док станции для подключения к ПК выгодно отличает мышку от тех где для подключения используется USB донгл. Док станция размещается на столе и ничего не влияет на стабильность сигнала. Все манипуляции передаются четко и быстро.Длительная работа без провода (40 часов) достигается благодаря встроенной литий ионной батарее. Подзарядить мышку можно через док станцию, или через USB кабель, напрямую подключенный к ПК.Мышка оснащена 7-ю кнопками. Есть возможность программирования всех кнопок устройства, исходя из задач пользователя. Софт для управления мышкой выложен в открытом доступе на официальном сайте производителя.Оптический сенсор поддерживает высокое разрешение – до 10000 dpi. Значение dpi и уровня заряда батареи отображается на док станции устройства.Технические характеристикиТип сенсора: оптический Форм-фактор: под правую рукуРазрешение: 1600/3200/5000/10000 dpi RGB подсветка: 7 режимовИндикация dpi: есть ПО для настройки: даПодключение: беспроводное ОС: WindowsПокрытие корпуса: soft touch Питание: Li-Ion 500mAhПереключателей: 7 Зарядка/работа: 3 часа/до 40 часовРесурс нажатий: 20 000 000 Док станция для зарядки в комплектеВес мыши: 120 грамм Подсветка док станции: многоцветнаяГабариты: 72.66x129.97x43.29мм Кабель USB Type-C: 1,8 м